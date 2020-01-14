2020-01-14T08:11:32+03:00
Общество

Население Барнаула приблизилось к 700 тысячам человек впервые за два года

Алтайский край за последние 15 лет "потерял" около 200 тысяч человек
Анастасия Корягина
Поделиться:
Демографическая ситуация в Барнауле.Демографическая ситуация в Барнауле.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

Численность населения Барнаула составила 697 тысяч человек к началу 2020 года. Об этом сообщили в администрации краевой столицы. Такого показателя не было с 2018 года из-за спада рождаемости. Барнаул вновь вошел в список 20 городов с самой большой численностью населения.

В мэрии считают, что население города стало увеличиваться благодаря положительной динамике миграционных процессов. По итогам 10 последних месяцев миграционный прирост населения составил 2 тысячи 667 человек, что в 2,4 раза превышает аналогичный период 2018 года (1 097 человек).

За 290-летнюю историю Барнаула население только однажды переваливало за 700 тысяч человек. Случилось это в начале 2016-го года. А дальше смертность стала превышать рождаемость. В 2018 году удалось изменить динамику, и население краевой столицы стало увеличиваться. Алтайский край за последние 15 лет "потерял" около 200 тысяч человек.

Перед 1941 годом в Барнауле проживало около 150 тысяч человек. К 60-м годам численность населения выросла в три раза.

Читайте также:

Барнаульская феминистка поменяла своё отчество на матчество

Девушка решилась на это, потому что никогда не видела своего отца (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«АлтайБаскет» вырвал домашнюю победу у «Чебоксарских Ястребов»
Полицейских, раскрывших двойное убийство, наградят
Жители Алтайского края интересуются Старым и Китайским новым годом
Полицейские, спасатели и водолазы ведут поиск подростка и его подруги
В Барнауле начали разбирать новогодний городок на Сахарова
Дело бывшего заместителя главы Барнаула отправили в суд
В Алтайском крае начали вводить электронные трудовые книжки
Сотрудники УФСБ провели обыски в барнаульской похоронной службе
Алтайский техуниверситет организует для школьников дополнительные занятия
Население Барнаула приблизилось к 700 тысячам человек впервые за два года
Подросток и его знакомая пропали на Алтае
Новый лидер появился у алтайских «жириновцев»
Из-за утраты доверия на Алтае уволили 23 депутата
В Алтайском крае детей забрали из семьи из-за смерти матери и избиений отца
Барнаульцы возмущены обилием снега в городе и опасаются за детей
Барнаульская феминистка поменяла своё отчество на матчество
«Зулейха открывает глаза»: топ-20 книг, которые читали барнаульцы в 2019 году
ВТБ одобрил заявки на 2 млрд рублей по дальневосточной ипотеке
В Барнауле можно будет купить здание вуза с землей со скидкой в 90%
На Алтае насмерть сбили дедушку, который переходил дорогу где попало