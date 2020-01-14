Население Барнаула приблизилось к 700 тысячам человек впервые за два года

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:11:32+03:00

Алтайский край за последние 15 лет "потерял" около 200 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

Численность населения Барнаула составила 697 тысяч человек к началу 2020 года. Об этом сообщили в администрации краевой столицы. Такого показателя не было с 2018 года из-за спада рождаемости. Барнаул вновь вошел в список 20 городов с самой большой численностью населения.

В мэрии считают, что население города стало увеличиваться благодаря положительной динамике миграционных процессов. По итогам 10 последних месяцев миграционный прирост населения составил 2 тысячи 667 человек, что в 2,4 раза превышает аналогичный период 2018 года (1 097 человек).

За 290-летнюю историю Барнаула население только однажды переваливало за 700 тысяч человек. Случилось это в начале 2016-го года. А дальше смертность стала превышать рождаемость. В 2018 году удалось изменить динамику, и население краевой столицы стало увеличиваться. Алтайский край за последние 15 лет "потерял" около 200 тысяч человек.

Перед 1941 годом в Барнауле проживало около 150 тысяч человек. К 60-м годам численность населения выросла в три раза.

Читайте также:

Барнаульская феминистка поменяла своё отчество на матчество

Девушка решилась на это, потому что никогда не видела своего отца (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU