Новый лидер появился у алтайских «жириновцев»

14 Янв. 2020 2020-01-14T04:47:55+03:00

Ему всего 25 лет

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В алтайском отделении партии ЛДПР определились с новым лидером, который придет на место Евгении Бровиковой.

Им стал 25-летний помощник депутата Госдумы Максим Крайн. В минувший понедельник, 13 января, он вступил в должность и. о. координатора реготделения ЛДПР. Его назначил высший совет партии.

- В сообщении пресс-службы "жириновцев" акцент сделан на омоложении кадрового состава партии. Например, фракция ЛДПР в Госдуме – самая молодая по составу. Главе Алтайского отделения ЛДПР 25 лет. Однако он уже имеет внушительный политический опыт, - пишет «Политсибру».

К примеру, Крайн принимал участие в избирательной кампании в Совет депутатов городского поселения Сосногорск в своем родном регионе. Там он стал вторым и набрал 32% голосов. Помимо этого в его послужном списке работа помощником члена Совета Федерации, экс-министра труда и социального развития РФ Сергея Калашникова. И это далеко не полный список.

Максим Крайн является членом ЛДПР с 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU