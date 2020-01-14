Из-за утраты доверия на Алтае уволили 23 депутата

14 Янв. 2020 2020-01-14T04:38:54+03:00

Большинство из них указали в декларациях неполную информацию

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Портал госслужбы опубликовал сведения о 29 жителях Алтайского края, которые потеряли свое место на госслужбе. Формулировка отставки – «в связи с утратой доверия».

Из общего числа уволенных, как пишет amic.ru, большая часть – это депутаты органов местного самоуправления – 23 человека. Помимо этого в «черном» списке оказались три сотрудника служба судебных приставов, два полицейских и глава Покровского сельского совета Владимир Кривенко.

В то же время в Республике Алтай свой авторитет подорвал только один человек. Им оказался бывший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Алексей Ефимов.

Причем судя по информации источника, большинство «штрафников» попались не на ошибках в своей профессиональной деятельности. Просто они указали в декларациях о доходах и имуществе неверную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU