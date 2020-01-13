В Алтайском крае детей забрали из семьи из-за смерти матери и избиений отца

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:41:03+03:00

Их родная мама скончалась несколько дней назад

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В Заринском районе возбудили уголовное дело по признакам систематического истязания несовершеннолетнего. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

По предварительным данным, житель Хмелевка Заринского района воспитывал шесть детей, трое из которых были — дети сожительницы от предыдущего брака. С августа 2019 года беспричинно, используя малозначительные поводы, он избивал своих детей. Мужчина бил их руками, ногами и различными предметами.

Сейчас дети живут у родственников, так как их родная мама скончалась несколько дней назад. Следователи совместно с органами опеки будут решать вопрос об определении их места жительства. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU