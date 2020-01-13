Барнаульцы возмущены обилием снега в городе и опасаются за детей

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:06:02+03:00

В мэрии ответили, что снега так много, что переполнились полигоны

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Барнаульцы возмущены тем, что в городе до сих пор не убран снег после декабрьского снегопада. Людям непонятно, почему так долго не очищены улицы. Горожане постоянно делятся фотографиями заваленных обочин.

«На дороге ужасная колея, свернуть или обогнать очень сложно. Но это полбеды. Дорога почищена очень узко, если это можно назвать «почищена». Люди вынуждены идти из школ и с работы по дороге, что очень опасно. Сегодня видела совсем маленькую девочку не старше 3-го класса, которая шла по обочине проезжей части. Становится страшно за детей», — рассказала жительница Барнаула Наталья Суркова в Barnaul22.

По словам женщины, однажды в Лебяжьем уже сбили мальчика насмерть из-за снега в темное время суток. После этого в поселке установили освещение.

«Видимо, чистить начнут тоже только после подобной ситуации», — с сарказмом говорит Наталья.

В мэрии Барнаула пояснили, что снега в городе оказалось настолько много, что все полигоны для его сбора оказались переполнены. Поэтому приходилось ждать, когда он «уляжется». Сейчас на полигонах уже начали формировать второй ярус. Только за прошедшие выходные с улиц вывезли 37 тысяч кубометров снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU