2020-01-13T09:33:40+03:00
Происшествия

На Алтае насмерть сбили дедушку, который переходил дорогу где попало

Водитель иномарки тоже оказался "хорош": бросил пешехода умирать
Анастасия Корягина
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Фото: ГУ МВД по Республике АлтайФото: ГУ МВД по Республике Алтай
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12 января в селе Майма произошло смертельное ДТП. 45-летний местный житель на Toyota Picnic сбил 79-летнего односельчанина. Пожилой мужчина шел по проезжей части вне пешеходного перехода.

Водитель иномарки тоже оказался «хорош»: бросил пешехода умирать и уехал с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали с травмами, где он и скончался на следующий день.

Через несколько часов после ДТП полицейские нашли виновника аварии. В момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

На водителя уже составили протокол об административном правонарушении за оставление места ДТП и вождение в пьяном виде. Ему также грозит судебное разбирательство, штраф в размере 30 тыс. рублей, лишение водительских прав и тюрьма. За гибель человека пьяному водителю, бросившему место ДТП, грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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