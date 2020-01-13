Алтайский спортсмен стал лучшим стрелком в России

13 Янв. 2020 2020-01-13T07:57:46+03:00

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Алтайский спортсмен Сергей Каменский стал победителем Всероссийских соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки в Ижевске.

Как пишет «Алтайский спорт», бийчанин завоевал золото в стрельбе из трех положений с дистанции 50 метров. Это уже вторая медаль Сергея Каменского на этих соревнованиях: 10 января он стал лучшим в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Сергей Каменский — один из самых титулованных спортсменов Алтайского края. Он является серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным призером ЧМ по стрельбе, 7-кратным чемпионом Европы и двукратным призером ЧЕ по стрельбе, 5-кратным призером Универсиады.

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ИСТОЧНИК KP.RU