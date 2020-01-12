Почти три тонны рыбы пытались незаконно провезти через границу Алтайского края

12 Янв. 2020 2020-01-12T14:27:07+03:00

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Инспекторы управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай выявили нарушение ветеринарного законодательства. Так, почти три тонны рыбы пытались незаконно ввезти на территорию региона.

Незаконную продукцию везли из Казахстана.

- При проведении физического контроля установлено, что на всех 145 коробках с мороженой рыбой отсутствовала маркировка, предусмотренная техническими регламентами Таможенного союза. Идентифицировать партию рыбы с представленными ветеринарными документами не представилось возможным, в связи с чем они были признаны недействительными, - отметили в пресс-службе управления.

Груз не пропустили на Алтай и вернули в Казахстан, согласно Положению о порядке осуществления ветеринарного контроля.

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ИСТОЧНИК KP.RU