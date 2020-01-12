2020-01-12T09:30:19+03:00
Общество

В барнаульском парке «Центральный» пройдут святочные гуляния

Гостей ждут призы и подарки
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Сегодня, 12 января в барнаульском парке культуры и отдыха «Центральный» (проспект Социалистический, 11), пройдут святочные гулянья. Как сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края, гостей праздника ждем очень много интересного.

В 14:00 там начнется семейная праздничная программа «Ну, здравствуй, старый Новый год». Кстати, в ней примут участие Дед Мороз и Снегурочка. Всех гостей ждут:

- святочные гулянья,

- колядки,

- гадания,

- большой хоровод,

- различные конкурсы.

Самым активным барнаульцам вручат призы и подарки. Уточнить информацию можно по телефону (3852) 63-45-75.

Напомним, старый Новый год будет праздноваться в ночь с 13 на 14 января. Традиция идет от расхождения Юлианского календаря и Григорианского календаря, по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей составляет 13 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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