2020-01-12T07:03:44+03:00
Спорт

Алтайский конькобежец стал чемпионом Европы в командном спринте

Сегодня состоится последний день чемпионата
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Алтайский конькобежец, воспитанник спортивной школы «Клевченя», выпускник училища олимпийского резерва Виктор Муштаков в составе мужской команды России стал чемпионом Европы в командном спринте. В первый день соревнований, 10 января, наши спортсмены завоевали пять медалей.

Как сообщает «Алтайский спорт», чемпионат Европы проходит в Херенвене (Нидерланды). Кроме нашего земляка в победное трио входят Руслан Мурашов и Павел Кулижников. В командном спринте они победили с рекордным для равнинных катков временем - 1.18, 92. Второе место взяли норвежцы (1.20,18), а третье - швейцарцы (1.21,44).

- Ощущения непередаваемые, все-таки это мое первое выступление на чемпионате Европы, и сразу золото. Просто Вау! Очень хороший слаженный бег получился у нас с командой, а главное отличный результат. В Херенвене - нереальная атмосфера, очень много болельщиков, - сказал Виктор Муштаков.

11 января Муштаков участвовал в последнем забеге с Павлом Кулижниковым. Несмотря на то, что пара считалась сильнейшей, выиграть нашему земляку не удалось. У Виктора был лучший на чемпионате разбег, но потом случился сбой. По словам Виктора, он еле-еле устоял на ногах. Сегодня, 12 января, пройдут последние соревнования в рамках чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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