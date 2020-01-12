В Бийском онкодиспансере переоснастят медицинское оборудование
Бийский онкологический диспансер с 2019 года участвует в федеральной программе по переоснащению медицинского оборудования. За все время работы программы он получит современную технику, стоимость которой оценивается в миллиард рублей.
Как сообщает «Бийский рабочий», замена старого оборудования значительно увеличит качество и своевременность оказания услуг. В 2019 году онкодиспансер получил 38 единиц техники.
Стоит отметить, что в прошлом году онкологи наукограда выявили более двух тысяч онкологических форм. Благодаря своевременной диагностике, в 60% случаев это были ранние стадии заболеваний. По словам главврача Натальи Быковой, это большое достижение.
Кстати, чтобы работать на новой технике, врачам пришлось пройти обучение. В течение года специалистов направляли для практики в ведущие российские клиники.
А в скором будущем в онкодиспансере могут изменить и схему лечения лекарственными препаратами.
- Мы стали совершенно по-другому работать и в плане лекарственного лечения. В этом году почти на 500 млн рублей мы получили новых лекарственных препаратов. И сегодня уже есть целая группа больных, которые проходят лечение с помощью современных препаратов – они контролируют процесс, они позволяют давать надежду больным на успешное излечение, - отметила Наталья Быкова.
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Однако есть и хорошие новости – болезнь стали чаще выявлять на ранних стадиях (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU