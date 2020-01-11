Более 30 указателей на достопримечательности установили в Барнауле
На главных магистралях Барнаула установили более 30 указателей на достопримечательности города.
- Эти дорожные знаки указывают маршруты к объектам, которые будут интересны туристам, - сообщили в Алтайтурцентре. - Например, таким, как Нагорный парк, набережная Оби, барнаульский Арбат.
Плюс к этому указатели также подскажут дорогу к сереброплавильному заводу, музеям (истории литературы, искусства и культуры; краеведческому; истории православия и другим), парку "Центральному", Мемориалу Славы, Барнаульской епархии и Туристскому центру Алтайского края.
А на некоторых табличках обозначаются расстояния до автовокзала, аэропорта, речного и железнодорожного вокзалов.
Отмечается, что работа по установке и реставрации указателей на достопримечательности Барнаула, которую проводил Алтайтурцентр, завершена.
Читайте также: «Сибирское подворье» на Алтае закрывают для туристов
ИСТОЧНИК KP.RU