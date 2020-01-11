2020-01-11T13:09:30+03:00
Общество

Более 30 указателей на достопримечательности установили в Барнауле

Дорожные знаки указывают маршруты к объектам, которые будут интересны туристам
САПОЖКОВА Александра
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УказательУказательФото: Алтайтурцентра
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На главных магистралях Барнаула установили более 30 указателей на достопримечательности города.

- Эти дорожные знаки указывают маршруты к объектам, которые будут интересны туристам, - сообщили в Алтайтурцентре. - Например, таким, как Нагорный парк, набережная Оби, барнаульский Арбат.

Плюс к этому указатели также подскажут дорогу к сереброплавильному заводу, музеям (истории литературы, искусства и культуры; краеведческому; истории православия и другим), парку "Центральному", Мемориалу Славы, Барнаульской епархии и Туристскому центру Алтайского края.

А на некоторых табличках обозначаются расстояния до автовокзала, аэропорта, речного и железнодорожного вокзалов.

Отмечается, что работа по установке и реставрации указателей на достопримечательности Барнаула, которую проводил Алтайтурцентр, завершена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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