2020-01-11T11:17:17+03:00
Происшествия

Сотрудники магазина ДНС разыскивают похитительницу пылесоса и гироскутера

Женщина была с ребенком
САПОЖКОВА Александра
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Скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"Скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"
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Сотрудники барнаульского магазина ДНС просят помочь установить личность женщины, которая украла пылесос и гироскутер. Объявление размещено в паблике "Инцидент Барнаул".

По их словам, инцидент произошел 29 декабря около 16 часов в ТЦ "Бум" (адрес: Попова, 86). Женщина ходила по магазину вместе с ребенком.

- Всех, кто опознал данную гражданку или знает об ее местонахождении, просьба написать в личные сообщения администратору сообщества, - просят продавцы бытовой техники.

Горожане удивляются, почему в этом магазине так часто происходят кражи.

- Пару дней назад искали пацанов с видюхой, вчера мужика с ноутбуком, сегодня женщину с пылесосом и гидроскутером. И это все только с "Бума".., - написал один из барнаульцев.

Скорее всего, это происходит из-за того, что в ДНС нет охраны, а охрана торгового центра смотрит только за порядком, а не за воришками, предположили другие горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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