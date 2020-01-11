2020-01-11T08:10:35+03:00
Звезды

Актриса из сериала "Крепостная" купила в Барнауле платье в этностиле

Катерина Ковальчук побывала в местном этническом магазинчике
САПОЖКОВА Александра
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Скриншот с видео на russia.tvСкриншот с видео на russia.tv
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Актриса Катерина Ковальчук, известная по роли в сериале "Крепостная", побывала в барнаульском этно-магазине. Там она приобрела синее платье в этническом стиле.

- Бывает же такое! - делятся эмоциями сотрудники магазина в Инстаграме. - Катерина и в жизни такая же хрупкая и милая, как и её героиня. Роль ей досталась непростая - столько эмоций, переживаний. Ради такого случая коллективом посмотрели несколько серий. Сыграла потрясающе, талант есть!

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Актриса Катерина Ковальчук купила платье в Барнауле
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Отметим, в сериале девушка сыграла роль Китти. Ее героиня - умная, красивая и образованная девушка, с детства приученная к дворянской жизни. Но мало кто знает, что Китти - всего лишь собственность помещиков Червинских – крепостная дворовая девка. В любой момент ее могут изувечить, продать или подарить, - говорится в анонсе к сериалу на сайте Россия 1.

Чем занималась "крепостная" в Барнауле помимо шопинга, не известно. Возможно, актриса приехала на Алтай отдохнуть - в последнее время это стало очень популярным среди знаменитостей. Так, минувшим летом на Алтае побывали актер Никита Ефремов, телеведущий Валдис Пельш, гимнастика Маргарита Мамун, экс-участница "Дома-2" Евгения Феофилактова, дочь певца Александра Серова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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