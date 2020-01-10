2020-01-10T13:20:34+03:00
Общество

«Небоскреб» в частном секторе построят в Барнауле

Он будет высотой в 20 этажей
Анна СЕМИНА
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В частном секторе Барнаула, расположенного в центре города, планируют построить самый настоящий небоскреб.

Речь идет о площадке на улице Песчаной. Как сообщает «МК на Алтае», дом высотой в 20 этажей планирует возвести строительная компания «Жилищная инициатива».

- Высотка станет продолжением жилищного комплекса «Димитровские горки», первый дом которого уже сдан, а второй возводят на Ядринцева, 95, - пишет издание.

Данный микрорайон в последние годы активно раскупается по участкам. Частные дома расселяют и на их месте появляются новые. Так на Песчаной, 171 ПСК «Строительная перспектива» возводит ЖК «Солар», на Чернышевского, 186 уже сдан ЖК «Литерный» от ИСК «Алгоритм».

В скором будущем территорию, ограниченную улицами Папанинцев, Челюскинцев, Партизанской и Ядринцева, планируют застроить высотками. Однако при этом есть определенные минусы – здесь плохо развита сеть общественного транспорта, инженерных сетей, проезжие части слишком узкие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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