2020-01-10T12:28:57+03:00
Происшествия

Более 170 детей за 2019 год пострадали на дорогах Алтайского края

88 из них – это пешеходы
Анна СЕМИНА
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В прошлом, 2019 году на дорогах в Алтайском крае пострадали 173 ребенка.

Такую печальную статистику предоставляют в региональном ГИБДД. Всего же за 12 месяцев официально зарегистрировано 164 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. Из них 88 пострадавших – это пешеходы. Один несовершеннолетний погиб.

Чаще всего дети попадают под колеса транспорта из-за того, что либо переходят дорогу на красный цвет светофора, либо выходят на проезжую часть не убедившись в безопасности, в том, что их действительно пропускают. Также частенько подростки переходят дорогу в неустановленных местах, порой в зоне видимости переходов.

Не редки случаи выхода на дорогу из-за препятствий, ограничивающих видимость водителям.

Также дети часто внезапно выбегают на проезжую часть из-за препятствий, ограничивающих видимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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