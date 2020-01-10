2020-01-10T12:11:55+03:00
Происшествия

Бийчанка хотела купить шпица, но нарвалась на мошенников

Она успела перечислить задаток за питомца
Анна СЕМИНА
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Еще одна жительница Алтайского края попала на уловку мошенников, когда пыталась купить щенка.

Неприятная ситуация произошла со 46-летней женщиной-дизайнером из Бийска. Как рассказала сама пострадавшая, на одном из сайтов она нашла объявление о продаже щенка померанского шпица.

- Она связалась с «продавцом». Они обсудили все детали сделки, после чего потерпевшая перевела предоплату за будущего питомца. Однако, как только деньги попали на счет незнакомца, он пропал из сети, - рассказывают в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

Тогда женщина поняла, что связалась с мошенниками и обратилась за помощью в полицию. Сумма ущерба не уточняется.

Пользуясь случаем, сотрудники правоохранительных органов еще раз напоминают, что не стоит терять бдительность при совершении сделок в интернете.

- Заранее оплатив товар, можно остаться попросту ни с чем, - говорят в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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