Барнаульский парк «Центральный» приглашает отметить Старый новый год
12 января в 12.00 в барнаульском парке культуры и отдыха «Центральный» (пр. Социалистический, 11) пройдет семейный праздник «Ну, здравствуй, старый Новый год!».
- Гостей ждет поздравления Деда Мороза и Снегурочки, святочные гуляния, колядки, гадания, большой хоровод и различные конкурсы, - рассказывают организаторы.
Самых активных участников ждут призы и подарки.
Кстати, на ближайших выходных в Барнауле состоится еще одно интересное мероприятие - 11 и 12 января на гребном канале лыжники с собаками устроят забег по заснеженной трассе. Посмотреть и поболеть за участников можно будет с 11.00 до 18.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU