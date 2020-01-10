2020-01-10T16:28:08+03:00
Звезды

Барнаульский парк «Центральный» приглашает отметить Старый новый год

Гостей ждут святочные гуляния, колядки и гадания
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Старый Новый год в БарнаулеСтарый Новый год в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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12 января в 12.00 в барнаульском парке культуры и отдыха «Центральный» (пр. Социалистический, 11) пройдет семейный праздник «Ну, здравствуй, старый Новый год!».

- Гостей ждет поздравления Деда Мороза и Снегурочки, святочные гуляния, колядки, гадания, большой хоровод и различные конкурсы, - рассказывают организаторы.

Самых активных участников ждут призы и подарки.

Кстати, на ближайших выходных в Барнауле состоится еще одно интересное мероприятие - 11 и 12 января на гребном канале лыжники с собаками устроят забег по заснеженной трассе. Посмотреть и поболеть за участников можно будет с 11.00 до 18.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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