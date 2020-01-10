2020-01-10T15:40:35+03:00
Общество

Алтайский депутат может потерять недвижимость в Москве после иска прокуратуры

Речь идет о Владимире Попове
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Депутат АКЗС Владимир Попов может потерять московскую недвижимость. Это связано с иском прокуратуры и территориального управления Росимущества по Москве.

Как пишет «Политсибру», ведомства выступили с иском к депутату, который якобы не указал в декларации о доходах недвижимость. Об этом свидетельствуют данные картотеки Павловского райсуда. Стоит уточнить, что стоимость объекта составляет несколько десятков млн рублей.

- Из карточки дела становится ясно, что истцы намереваются отобрать в пользу государства неназванное имущество депутата, - пишет издание.

В беседе с корреспондентом Владимир Попов отметил, что сейчас находится в командировке и не может ознакомиться с сутью претензий.

Напомним, ранее у общественности возникали вопросы к депутату. В прошлом году на юбилее его жены выступала иностранная певица Си Си Кетч. Тогда мужчина заявил, что артистка его двоюродная сестра, однако позже признался, что устал от вопросов журналистов и решил пошутить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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