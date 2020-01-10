В Барнауле мужчина украл дорогие духи и успел их перепродать

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:43:25+03:00

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Из барнаульского магазина мужчина украл флакон дорогих духов, а позже перепродал его неизвестным. Воришку задержали и возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

О краже в отдел полиции по Железнодорожному району Барнаула обратилась работница магазина парфюмерии. Она рассказала, что из торгового зала некий мужчина вынес флакон дорогих духов. Сумму ущерба оценили почти в 10 тысяч рублей.

Позже сотрудники полиции выяснили, что духи присвоил себе 32-летний мужчина, который ранее не был судим. Воришку задержали, но похищенное изъять не удалось. Предприимчивый мужчина уже успел перепродать флакон духов неизвестным.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU