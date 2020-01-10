Очередной торговый центр может появиться в Барнауле

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:36:25+03:00

Землю под него продают рядом со «старой» «Лентой»

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В Индустриальном районе Барнаула может появиться очередной торговый центр. На продажу выставлен участок, который предполагает строительство именно такого объекта.

Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», участок находится в непосредственной близости к «старой» «Ленте» - в границах улиц Попова и 280-летия Барнаула. Рядом с ним находится ЖК «Дружный», ведется стройка кварталов 2033, 3037, 2038.

- В общей сложности предлагаемая территория занимает 560 соток и даже имеет готовый генплан застройки. Он предусматривает размещение просторного здания, окруженного множеством парковок, и небольшое озеленение, - сообщает источник.

Причем также в этот план интегрированы две уже действующие АЗС, которые находятся рядом.

Продать участок, по словам риэлтора, планируют за 145 миллионов рублей. Кстати, это уже не первая попытка реализовать землю. Ранее инвестор так и не нашелся.

ИСТОЧНИК KP.RU