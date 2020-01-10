Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» победил в первом выездном матче года

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:10:41+03:00

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Барнаульский хоккейный клуб «Динамо-Алтай» одержал победу в первом выездном матче 2020 года. Игра состоялась в четверг, 9 января.

Матч первенства Высшей хоккейной лиги состоялся в Саратове. Команда «Динамо-Алтай» встречалась с местным «Кристаллом». В первом же периоде барнаульцы отметились голевым моментом. На 16-й минуте с передачи Кирилла Брагина и Ивана Стребкова шайбу забросил Владимир Соболев. Во втором игровом отрезке хозяева льда сравняли, но равный счет продержался не долго. Вскоре отличился и сам Брагин.

Третья алтайская шайба нашла себе место в воротах «Кристалла» в третьем периоде. В этот раз точнее оказался Максим Блинов. Хозяева, конечно, попытались отыграться, но дальше одного взятия, к счастью, не пошло.

Итог встречи – 3:2 в пользу «Динамо-Алтай».

Следующий матч с «Кристаллом» состоится в субботу, 11 января.

ИСТОЧНИК KP.RU