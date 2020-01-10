Погода в Барнауле 10-12 января: до -13

10 Янв. 2020 2020-01-10T07:38:13+03:00

Погода в Барнауле 10, 11, 12 января 2020 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики рассказали о погоде в Барнауле 10, 11, 12 января 2020 года

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Синоптики рассказали о погоде в Барнауле 10, 11 и 12 января 2020 года.

- Днем 10 января временами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Температура -11... -13 градусов, ветер южный 2-7 метров в секунду, - сообщили в Алтайском гидрометцентре.

11 января погода будет такой же, только без снега. А вот 12 января немного похолодает.

- Ожидается -8...-10 градусов, преимущественно без осадков. Также на дорогах местами гололедица и ветер 2-7 метров в секунду, - отмечают синоптики.

В администрации города рассказали, что в ночь с 9 на 10 января с дорог Барнаула вывезено почти 9,5 тысяч кубометров снега. На улицах работала 151 единица снегоуборочной техники. На обработку реагентами спусков, подъемов, перекрестков и мостов израсходовали 98 тонн песчано-соляной смеси.

- Основные задачи дорожников – вывоз снежных валов и куч, устранение зауженных проезжих частей, - отметили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU