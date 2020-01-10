Продавец овощей торговал насваем из-под прилавка

10 Янв. 2020 2020-01-10T05:23:42+03:00

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В Барнауле полицейские по наводке вычислили продавца овощей с рынка, который из-под полы торговал насваем (некурительным табаком).

Предполагаемый "дилер" был вычислен участковым. На днях к нему для проверки информации нагрянули полицейские. У них были данные, что торговец овощами реализует не только их, но имеет еще дополнительный доход.

- Под прилавком торговца правоохранители обнаружили и изъяли коробку с расфасованным по полиэтиленовым пакетам веществом. По заключению экспертов, изъятое с места сбыта вещество является насваем, общая масса которого составила 2800 граммов, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

На продавца завели административное дело. Теперь ему придется заплатить штраф до четырех тысяч рублей, как частному лицу, либо от 100 тысяч до 150 тысяч, как юрлицу.

ИСТОЧНИК KP.RU