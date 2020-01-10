2020-01-10T05:23:42+03:00
Происшествия

Продавец овощей торговал насваем из-под прилавка

У него нашли 2800 граммов запрещенного вещества
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Продавец насваяПродавец насваяФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

В Барнауле полицейские по наводке вычислили продавца овощей с рынка, который из-под полы торговал насваем (некурительным табаком).

Предполагаемый "дилер" был вычислен участковым. На днях к нему для проверки информации нагрянули полицейские. У них были данные, что торговец овощами реализует не только их, но имеет еще дополнительный доход.

- Под прилавком торговца правоохранители обнаружили и изъяли коробку с расфасованным по полиэтиленовым пакетам веществом. По заключению экспертов, изъятое с места сбыта вещество является насваем, общая масса которого составила 2800 граммов, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

На продавца завели административное дело. Теперь ему придется заплатить штраф до четырех тысяч рублей, как частному лицу, либо от 100 тысяч до 150 тысяч, как юрлицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Словесная перепалка закончилась для селянина поножовщиной и больничной койкой
Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» победил в первом выездном матче года
Погода в Барнауле 10-12 января: до -13
Руководителя приюта «Успех» освободили из СИЗО
Несколько светофоров отключат в Барнауле
Продавец овощей торговал насваем из-под прилавка
Неизвестные ломились в дома бийчан, чтобы отметить с ними праздники
За первую неделю года дорожники вывезли из Барнаула 90 тысяч кубометров снега
Вторую ледовую переправу открыли в Алтайском крае
Дорожники приступили к ремонту Старого моста в Барнауле
Взрослые поликлиники Алтайского края начали работать по новому графику
Сергей Шубенков в Барнауле начал подготовку к Олимпиаде
Бийчанин продает бойцовскую черепаху
В центре Барнаула изменилась работа светофоров