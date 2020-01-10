2020-01-10T05:12:18+03:00
Общество

Неизвестные ломились в дома бийчан, чтобы отметить с ними праздники

Их приходилось выводить с нарядом полиции
Анна СЕМИНА
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Несколько случаев горячего желания отметить с незнакомцами новогодние праздники зафиксировали в Бийске за первую неделю года.

- Истории разные, но общий сюжет схож у всех. Звонок в дверь, радушные хозяева по сформировавшейся за выходные привычке открывают дверь, не особо задумываясь, кто за ней, а на пороге – подвыпившие граждане, которые буквально силой врываются в квартиру, - пишет издание «Бийский рабочий».

От такого нахальства можно прийти в ступор. Кто-то из новоиспеченных гостей говорил, что якобы перепутал квартиры, а кто-то отчаянно напрашивался к праздничному столу, якобы отметить хочется, но не с кем, а ваша дверь – самая красивая – вот и постучал. К счастью случаев, когда незнакомцы вели себя агрессивно не отмечено в сводке, но все же полицию несколько раз приходилось вызывать, потому что самостоятельно хозяева квартир не могли выпроводить посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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