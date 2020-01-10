2020-01-10T05:04:23+03:00
Общество

За первую неделю года дорожники вывезли из Барнаула 90 тысяч кубометров снега

С начала сезона они вывезли уже более 370 тысяч кубов
Анна СЕМИНА
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Уборка снега в БарнаулеУборка снега в БарнаулеФото: Анна СЕМИНА
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Дорожные службы, как и обещалось, работали всю праздничную неделю и вывезли с улиц Барнаула 90 тысяч 796 кубометров снега.

Из этого 14 тысяч 312 кубометров – это только за сутки 9 января. Всего же по данным пресс-центра городской администрации, с начала зимнего сезона силами МБУ «Автодорстрой» из краевой столицы было вывезено более 370 тысяч кубометров снега. К сравнению в январе 2019 цифра была гораздо меньше – 195 тысяч кубов, а в 2018 – всего 70 тысяч.

Между тем, как отмечают горожане, качество уборки снега порой оставляет желать лучшего: на многих улицах тротуары превратились в непроходные тропы, подходы к пешеходным переходам выглядят аналогично, местами на дорогах лежали самые настоящие сугробы, отмечалась снежная «каша», колея и многое другое.

Накануне дорожники работали на проспектах Ленина, Космонавтов, Калинина, улиц Молодежной, Антона Петрова, Аванесова, Эмилии Алексеевой, Малахова и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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