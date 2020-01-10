Вторую ледовую переправу открыли в Алтайском крае

10 Янв. 2020 2020-01-10T04:52:43+03:00

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В четверг, 9 января, в Алтайском крае официально начала действовать вторая ледовая переправа.

Она находится в Усть-Пристанском районе и соединяет село Вяткино и село Клепиково.

- Специалисты провели порядка 20 замеров толщины льда, минимальная толщина составляет 40 сантиметров, максимальная - 47. Также проверили состояние дорожного полотна на наличие трещин, - сообщает официальный сайт региона.

Инспекторы отмечают, что переправа соответствует всем требованиям безопасности. Однако ограничения все же существуют: выезжать на лед разрешено только тому транспорту, чья грузоподъемность составляет не более пяти тонн.

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю также отмечают, что этой зимой в крае сложились такие погодные условия, при которых не получилось открыть ряд традиционных переправ. До сегодняшнего дня в регионе действовала только одна ледовая дорога - в Каменском районе (Островная - Камень-на-Оби) - грузоподъемностью две тонны.

ИСТОЧНИК KP.RU