Взрослые поликлиники Алтайского края начали работать по новому графику

10 Янв. 2020 2020-01-10T04:34:58+03:00

Это сделано для тех пациентов, которые не могут посещать врачей в рабочее время

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С 9 января 2020 года все взрослые поликлиники Алтайского края перешли на новое рабочее расписание – с 8 утра до 20 вечера.

- Это сделано для пациентов, которые не могут посетить доктора в рабочее время. В скором времени на новый режим перейдут и детские поликлиники, - уточняют в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, запись к врачу также можно оформить через регистратуру, инфоматы, по телефону или через сайт Госуслуги.

Как отмечают в профильном ведомстве, первый полноценный рабочий день выдался у поликлиник «жарким». Во многих учреждениях отмечался высокий поток пациентов. Это, конечно же, было связано с тем, что в первую неделю года поликлиники работали в сокращенном режиме, а вот число простуженных продолжало расти.

- В период праздников пациенты в два раза чаще обычного вызывали скорую помощь и медицинских работников на дом. После первичного осмотра им было рекомендовано обратиться в поликлинику по месту жительства, что и сделали пациенты в первый рабочий день. Аналогичная ситуация сложилась в поликлиническом отделении (ул. Юрина, 110-а) Городской больницы № 12 Барнаула, куда сегодня обратилось по талонам 1749 человек, из них через Интернет записались 995 пациентов. Чтобы все обратившиеся в поликлинику смогли пройти врача, дополнительно было выдано 316 талонов, - говорят в минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU