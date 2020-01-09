Сергей Шубенков в Барнауле начал подготовку к Олимпиаде

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:58:48+03:00

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Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков начал готовиться к Олимпиаде в Токио-2020. Тренируется спортсмен в Барнауле, сообщает «Алтайский спорт».

Первые тренировки Сергей Шубенков провел еще в декабре. Спортсмен занимался в подтрибунном помещении спортшколы олимпийского резерва № 2, а потом продолжил подготовку в сосновом бору. А утром 31 декабря Сергей тренировался на территории Алтайского училища олимпийского резерва.

Как отмечает сам алтайский спортсмен, перед этой олимпиадой он чувствует себя спокойнее, чем перед соревнованиями в Рио-Де-Жанейро. Они состоялись в 2016 году, Сергей Шубенков не смог принять в них участие.

-Понятно, что у нас опять возникают сложности. Но какой-то паники, как это было в 2016 году, уже нет. Понимаю, как может развиваться ситуация. Надо бороться, работать - и всё. С одной стороны, у меня есть уверенность в собственных силах, а с другой - ощущение, что если даже что-то не получится, то нас не бросят, - поделился Сергей Шубенков.

Кстати, по словам тренера алтайского легкоатлета Сергей Клевцова, заключительный этап подготовки к Олимпиаде в Токио-2020 также пройдет в крае.

ИСТОЧНИК KP.RU