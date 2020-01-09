Бийчанин продает бойцовскую черепаху

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:51:20+03:00

Ее зовут Генадий, но можно назвать другим именем

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Житель Бийска выставил на продажу бойцовскую черепашку. Предложение было опубликовано на сайте бесплатных объявлений.

По словам продавца, зовут черепашку «Генадий» - именно так. Хотя могут быть и другие вариации, все зависит от желания потенциального хозяина.

- Можно назвать по-другому, ей не принципиально. В уходе неприхотлива, в комплекте контейнер. Отдам за 1000 рублей в добрую семью, ну или в ресторан, - то ли всерьез, то ли шутит владелец рептилии.

Почему черепаха бойцовская – он также не уточняет.

Кстати, на Авито можно найти несколько предложений по продаже черепах и цены на них самые разные. Так водяную красноухую возрастом около 3-4 лет можно приобрести всего за 100 рублей. Такое объявление было опубликовано также от жительницы Бийска. В городе Камень-на-Оби похожую особь можно купить за 2,5 тысячи рублей.

В Барнауле же двух красноухих черепах, вместе с аквариумом, камнем и кормом можно забрать за 700 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU