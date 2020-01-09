2020-01-09T12:47:14+03:00
Общество

Алтайские власти продают «Модест» почти за 64 млн рублей

Принимать заявки от аукционеров будут до 10 февраля
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: Илья КлиментьевФото: Илья Климентьев
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Акции компании-производителя молочной продукции «Модест» выставили на торги 9 января. Сейчас он находится в собственности региона, сообщается на сайте управления имущественных отношений Алтайского края.

Принимать заявки от потенциальных акционеров будут до 10 февраля. На аукционе определят владельца 23 659 именных бездокументарных акций. Их стартовая цена - около 63,7 млн рублей.

Стоит отметить, что по условиям конкурса покупатель должен сохранить цех детского питания и как минимум 73 рабочих места. На данный момент на предприятии «Модест» трудится 76 сотрудников.

К слову, слухи о продаже компании ходили еще с весны 2019 года. Раньше эксперты утверждали, что приватизация завода положительно скажется на работе предприятия и даже увеличит прибыль. Однако перед этим новым владельцам придется инвестировать в компанию дополнительные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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