2020-01-09T11:11:44+03:00
Общество

В Алтайском крае вновь увеличили нормативную стоимость жилья

Показатель региона по-прежнему остается низким
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Алтайском крае с 1 января на тысячу рублей выросла нормативная цена жилья, сообщает «Алтайский портал недвижимости». Сейчас квадратный метр жилой площади стоит 37 931 рубль.

Так, несмотря на то, что цена возросла, показатель Алтайского края, как и раньше, остается одним из самых низких. А вот самая низкая нормативная стоимость в Омской и Кемеровской областях и в Хакасии.

Наиболее высокий показатель в Сибири – это Новосибирская область - 48 301 рубль за квадратный метр. А по России в лидерах Москва - 105 043 рубля за «квадрат». Минимальная же стоимость была зафиксирована в Брянской области. При расчете выплат там будет заложено только 30 412 рублей на квадратный метр.

Стоит отметить, что нормативную стоимость устанавливает Минстрой России, при этом учитывается при распределении средств для расчета размеров соцвыплат гражданам на строительство или приобретение жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле Крещенский городок возведут почти за полмиллиона рублей
ВТБ начнет выдать автокредиты в рамках госсубсидирования
В Алтайском крае вновь увеличили нормативную стоимость жилья
«Сибирское подворье» закрывают для туристов
Барнаул может стать лучшим городом страны
Три малыша - снежных барса попали в фотоловушку на Алтае
В Барнауле состоится концерт с песочной анимацией
На ремонт новоалтайского тубдиспансера выделили почти 645 млн рублей
Двухуровневую квартиру с несколькими входами продают в Барнауле
В Алтайском крае построят развлекательный центр с казино
В торговом центре Барнаула случился пожар
Жители барнаульского дома своими силами очистили двор от налипшего снега
Барнаульцы остались недовольны новогодним городком на площади Сахарова
В Барнауле завершили поиски мужчины, который ушел в лес на Рождество
В Алтайском крае продают дом, в котором можно рыбачить прямо с крыльца
Жители Алтая выпили треть среднегодового объема шампанского за Новый год
В Барнауле со 2 января ищут женщину
МЧС просит не выезжать рыбаков на лед
Алтайских чиновников заставили зарегистрироваться в Инстаграме