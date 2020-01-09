В Алтайском крае вновь увеличили нормативную стоимость жилья

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:11:44+03:00

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В Алтайском крае с 1 января на тысячу рублей выросла нормативная цена жилья, сообщает «Алтайский портал недвижимости». Сейчас квадратный метр жилой площади стоит 37 931 рубль.

Так, несмотря на то, что цена возросла, показатель Алтайского края, как и раньше, остается одним из самых низких. А вот самая низкая нормативная стоимость в Омской и Кемеровской областях и в Хакасии.

Наиболее высокий показатель в Сибири – это Новосибирская область - 48 301 рубль за квадратный метр. А по России в лидерах Москва - 105 043 рубля за «квадрат». Минимальная же стоимость была зафиксирована в Брянской области. При расчете выплат там будет заложено только 30 412 рублей на квадратный метр.

Стоит отметить, что нормативную стоимость устанавливает Минстрой России, при этом учитывается при распределении средств для расчета размеров соцвыплат гражданам на строительство или приобретение жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU