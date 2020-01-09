«Сибирское подворье» закрывают для туристов

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:22:59+03:00

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В Алтайском крае туристические услуги перестанет оказывать комплекс «Сибирское подворье». Это произойдет с 10 января. Вход на территорию будет разрешен только сотрудникам предприятия, сообщает пресс-служба АО «Курорт Белокуриха».

За 12 лет холдинг «Курорт Белокуриха» в содержание и развитие площадок вложил около 700 млн рублей. На начальном этапе «Сибирское подворье» было достаточно востребованным. На этой площадке проводили масштабные мероприятия разного уровня. А в последние годы она работала в «минус».

Последней каплей в море стал рост интереса туристов к «Белокурихе-2». После этого было принято окончательное решение о закрытии «Сибирского подворья». В начале января был утвержден план его преобразования в производственное подразделение АО «Алтайские луга».

Сейчас там работает грибная ферма и две индюшиные фермы. Также планируется реконструкция одного из павильонов под круглогодичную теплицу. Свою работу в обычном режиме продолжает частный ипподром «Алтай».

- Что касается масштабных краевых мероприятий: в 2020 году «Курорт Белокуриха» выполнит взятые обязательства, а на перспективу перенесет основные силы и фонды на строящийся курорт, который к 2021 году сможет принимать различные мероприятия, - добавила пресс-секретарь АО «Курорт Белокуриха» Станислава Ваулина.

ИСТОЧНИК KP.RU