Барнаул может стать лучшим городом страны

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:31:28+03:00

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На сайте проекта «Город России» выбирают самый привлекательный, узнаваемый и символичный город. Пока Барнаул занимает в этом рейтинге четвертое место.

В голосовании участвуют крупные административные центры страны. Среди них должны выбрать город, который достоин стать национальным символом. Сейчас столица Алтайского края занимает четвертую строчку в этом рейтинге – за нее проголосовали уже больше двух тысяч человек. На первом месте Смоленск – у него больше четырех тысяч голосов. На втором Севастополь с более чем тремя тысячами голосов, а на третьем Нальчик – больше 2,5 тысяч голосов.

К слову, все желающие могут проголосовать за Барнаул. Итоги будут подведены только 30 декабря в 19 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU