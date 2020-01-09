В Барнауле состоится концерт с песочной анимацией

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:03:55+03:00

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Всех желающих приглашают посетить концерт, который в ближайшие дни покажут в филармонии Алтайского края. Там подготовили необычную программу с песочной анимацией «Уральский сказ» по мотивам сказа Павла Бажова «Серебряное копытце».

Новое прочтение представит инструментальная капелла «КамерАнс». Это произойдет 11 января в 15 часов в государственной филармонии Алтайского края. Она находится на улице Ползунова, 35.

В этот день жители и гости краевой столицы смогут увидеть песочные анимации от мастера Ирины Казанцевой под мелодии классических произведений. Также в концерте участвуют Екатерина Кривошеева и Марина Герасимова. Художественное слово представит Юрий Антипенков.

- Особый колорит внесут артисты ансамбля народной песни «Вечерки» под управлением Натальи Бондаревой, - добавляют организаторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU