На ремонт новоалтайского тубдиспансера выделили почти 645 млн рублей

9 Янв. 2020 2020-01-09T05:50:30+03:00

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Алтайский край в 2020-2021 годах получит деньги на реконструкцию краевой туберкулезной больницы № 1, которая находится в Новоалтайске на улице Белоярской. На это из федерального бюджета выделят 644, 5 млн рублей.

Уже известно, что медучреждение рассчитано на 250 мест, сообщают в пресс-службе правительства Алтайского края. Федеральное распоряжение о выделении необходимых средств 31 декабря подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В общей сложности выделят 95 млрд рублей, их распределят почти между всеми регионами в рамках реализации госпрограммы «Здравоохранение».

Так краевую туберкулезную больницу № 1 должны сдать после реконструкции в 2021 году. В этом году на условиях софинансирования Алтайский край получит 252,28 млн рублей, а в следующем году еще 392,31 млн.

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ИСТОЧНИК KP.RU