Двухуровневую квартиру с несколькими входами продают в Барнауле

9 Янв. 2020 2020-01-09T05:06:11+03:00

За это жилье хотят больше 9 млн рублей

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В Барнауле продают двухэтажную квартиру с двумя входами. Она находится на 19-м и 20-м этажах по улице Ленинградской, ее окна выходят на улицы Энтузиастов и Попова. Стоимость таких хором – 9,2 млн рублей.

Так на первом уровне квартиры расположены кухня-гостиная и санузел. На втором находятся гардеробная, три спальни и вторая туалетная комната. В пентхаусе также есть четыре лоджии с витражными окнами. Попасть в квартиру можно с любого уровня, планировкой предусмотрено два входа.

В объявлении, которое продавец разместил на платформе «Авито» также указано, что этот дом находится под охраной, установлено видеонаблюдение. В здании находится подземная парковка и имеются три пассажирских лифта.

-Окна выходят на стадион школы, где дети могут безопасно кататься на велосипеде и лыжах, – отмечено в объявлении.

ИСТОЧНИК KP.RU