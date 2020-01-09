В Алтайском крае построят развлекательный центр с казино

9 Янв. 2020 2020-01-09T05:56:24+03:00

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В Алтайском крае на территории игорной зоны «Сибирская монета» планируют построить развлекательный комплекс с казино. Два участка общей площадью 9,5 гектара инвестор уже получил в аренду. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Работы выполнят в несколько этапов. Сначала (в 2020 году) построят зал на десять игровых столов и 300 игровых автоматов. Уже в 2021-2023 годах в планах инвестора возведение гостиницы по франшизам международных брендов. А на заключительном третьем этапе – появление казино площадью пять тысяч квадратных метров в «Сибирской монете». Полностью объект планируют сдать в 2024 году.

К слову, новый инвестор подписал соглашение о реализации этого инвестиционного проекта еще в октябре 2019 года. Строить объекты будет ООО «Золотая ласточка 8».

ИСТОЧНИК KP.RU