В торговом центре Барнаула случился пожар

9 Янв. 2020 2020-01-09T03:59:35+03:00

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В барнаульском торгово-развлекательном комплексе «Сити-Центр» вечером 8 января сработала пожарная сигнализация. На момент случившегося почти все отделы здания были закрыты, сообщают в группе «Инцидент Барнаул», ссылаясь на ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Когда пожарные приехали в ТЦ они обнаружили слабый запах дыма в подвальном помещении. Весь персонал, а также пожарно-спасательные подразделения сработали оперативно. На месте случившегося работали 20 единиц техники и 71 человек.

По предварительной версии специалистов, причиной произошедшего скорее всего стало короткое замыкание электропроводки.

К слову, на новогодних праздниках в Барнауле не обошлось и без смертельных ЧП. Так утром 4 января в двухквартирном частном доме краевой столицы, который находится по улице Пивоварской, произошел серьезный пожар. В результате чего погибли мужчина и женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU