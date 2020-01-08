Жители барнаульского дома своими силами очистили двор от налипшего снега

8 Янв. 2020 2020-01-08T15:08:38+03:00

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В одном из барнаульских дворов местные жители самостоятельно очистили снег. Несколько мужчин вооружились лопатами и соскоблили налипшие осадки с асфальта перед подъездами и на тротуаре.

Их работу сняли на видео и выложили в паблике Barnaul 22. «Молодцы мужчины! Вышли размяться после новогодних праздников и помогли дворнику после таких снежных дней», — написала Ирина Леденёва.

Видео: Ирина Леденёва в Barnaul 22.

В комментариях мужчин тоже поддержали. «Молодцы мужики. Хотят жить по-человечески. Дай бог, чтобы таких людей становилось больше. Понятно, что УК и дворники должны выполнять свою работу. Но всем должно быть понятно, что с такими снегопадами можно справиться только сообща», — написал Николай Ластухин.

Однако некоторые горожане считают, что так делать неправильно. «Я пашу на заводе по 12 часов и в смены, и почему то за меня мою работу никто не делает!», — написал Сергей Абрамов. «Есть дворник, очистка тракторами и строка в квитанции текущее содержание жилья», — вторит ему Юлия Климова.

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ИСТОЧНИК KP.RU