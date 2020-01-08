2020-01-08T14:03:46+03:00
Новый год 2020

Барнаульцы остались недовольны новогодним городком на площади Сахарова

Людям не понравились летние аттракционы и маленькие горки
Анастасия Корягина
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Горки на Сахарова.Горки на Сахарова.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
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Барнаульцы остались недовольны маленькими горками и летними аттракционами на территории новогоднего городка на площади Сахарова. Некоторые горожане назвали его позором и считают, что делать там в этом году было совершенно нечего, сообщает «Толк».

Горожан крайне удивили летние аттракционы. «Ничего глупее нельзя было придумать. Зато горок было мало и маленькие, с ухабами!», — пишут барнаульцы в соцсетях.

«У ребенка полное разочарование. Нигде не покатались и пошли домой», — возмущаются родители.

«Такое позорище в этом году! Все идут кататься на склоны около ступенек, но там уже тоже не покатаешься, все выдолбили», — рассказывают барнаульцы.

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев в ответ рассказал, что администрация Индустриального района в прошлом году получила пять исков на сумму более полутора миллионов рублей. Все — по поводу случайных травм детей на горках.

«В парке «Лесная сказка» в этом году ни елки, ни горки. Я тоже хочу жить спокойно. Мне надоели походы в прокуратуру по заявлениям родителей», — заявил Писарев.

В этом году на строительство снежного городка на пл. Сахарова потратили около 8,7 млн рублей. Демонтаж начнется 14 января, и через три дня после этого площадь откроют для движения транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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