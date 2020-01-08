2020-01-08T13:01:01+03:00
Общество

В Барнауле завершили поиски мужчины, который ушел в лес на Рождество

Подробности поисков не сообщают
Анастасия Корягина
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Ориентировка на пропавшего.Ориентировка на пропавшего.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Волонтеры алтайского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивали 59-летнего барнаульца Юрия Сапегина. Ночью 8 января появилась информация о его пропаже. В ориентировке сообщалось, что мужчина ушел в лес из поселка Южный 7 января и не вернулся.

Волонтеры запланировали поиски с выездом в лес, и даже начавли их. В обед 8 января координаторы отряда сообщили, что мужчина найден, жив и здоров. Подробности поисков не сообщают.

Также в Барнауле со 2 января ищут женщину: 43-летняя Светлана Разбоева (Ерёмкина) пропала и не выходит на связь.

Ориентировка на пропавшую. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Ориентировка на пропавшую.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших людей, либо нуждается в помощи по розыску, просят звонить по телефонам: 112 или на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, звонок по РФ бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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