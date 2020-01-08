2020-01-08T12:14:12+03:00
Общество

В Алтайском крае продают дом, в котором можно рыбачить прямо с крыльца

Усадьба стоит на земле с большим прудом
Анастасия Корягина
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Коттедж в Новоегорьевском.Коттедж в Новоегорьевском.Фото: Avito.ru
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В Алтайском крае продают усадьбу с участком в 75 соток, посреди которого расположен пруд. Постройки частично стоят на воде, пишет Алтайский портал недвижимости.

Как утверждает продавец, в водоеме водится рыба, которую можно ловить прямо с крыльца. Пруд во дворе огородили камнями, здесь также есть мостик и искусственный водопад.

Усадьба находится в селе Новоегорьевском у кромки бора, в 350 м от знаменитого озера Горькое. На ее территории стоит двухэтажный бревенчатый коттедж площадью 250 кв. м. В нем – три комнаты, три санузла, кухня и бойлерная.

Коттедж в Новоегорьевском. Фото: Avito.ru

Коттедж в Новоегорьевском.Фото: Avito.ru

На территории усадьбы также есть баня, недостроенный бассейн со SPA-зоной, беседка с тандыром, вольер для собак, погреб, теплица, гараж с летней гостевой пристройкой.

Собственник пытается продать объект самостоятельно за 13 млн 860 тыс. рублей. Считается, что в этом пруду минеральная вода, по своему составу близкая к «Ессентукам», а грязи на дне – лечебные, потому что здесь обитает редкий рачок Artemia salina.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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