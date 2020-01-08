Жители Алтая выпили треть среднегодового объема шампанского за Новый год

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:30:26+03:00

И оказались далеко не самыми активными потребителями игристого

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Агентство «Рейтинг» провело исследование 85-ти регионов РФ по уровню популярности шампанского в новогодние праздники. Алтайский край и Республика Алтай разместились в конце списка, среди не слишком активных потребителей «новогоднего алкоголя».

По данным исследования, за праздники в Алтайском крае выпили в среднем 1,35 бокала шампанского на человека — это 74-е место. В Республике Алтай употребили всего 0,85 бокала — 78-е место.

При этом потребление шампанского в обоих регионах существенно выросло — люди выпили чуть более 30% от годового уровня. В среднем за год жители Алтая выпивают по 3-4 бокала игристого.

На первом месте по потреблению шампанского оказался Ненецкий автономный округ. Там каждый взрослый выпил в среднем 4,3 бокала за праздники. Второе место заняла Мурманская область (3,8 бокала), третье — Камчатский край (3,7 бокала). Наименее популярно шампанское оказалось на Кавказе.

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ИСТОЧНИК KP.RU