В Барнауле со 2 января ищут женщину

8 Янв. 2020 2020-01-08T07:46:41+03:00

Светлана Разбоева (Ерёмкина) пропала и не выходит на связь

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В Барнауле со 2 января не могут найти 43-летнюю женщину. Об этом сообщает алтайское отделение поискового отряда «Лиза Алерт». Пропала жительница краевой столицы Светлана Разбоева (Ерёмкина). О местонахождении женщины ее близкие ничего не знают уже почти неделю.

Приметы пропавшей: рост 172 см, среднее телосложение, волосы русые, глаза голубые. Лицо в морщинах, женщина выглядит уставшей.

Была одета в черную шапку, коричневую куртку, синие джинсы и черные сапоги.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, либо видел ее, просят сообщить по телефонам: 112 или на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, звонок по РФ бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU