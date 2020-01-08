2020-01-08T07:46:41+03:00
Общество

В Барнауле со 2 января ищут женщину

Светлана Разбоева (Ерёмкина) пропала и не выходит на связь
Анастасия Корягина
Поделиться:
Ориентировка на пропавшую.Ориентировка на пропавшую.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

В Барнауле со 2 января не могут найти 43-летнюю женщину. Об этом сообщает алтайское отделение поискового отряда «Лиза Алерт». Пропала жительница краевой столицы Светлана Разбоева (Ерёмкина). О местонахождении женщины ее близкие ничего не знают уже почти неделю.

Приметы пропавшей: рост 172 см, среднее телосложение, волосы русые, глаза голубые. Лицо в морщинах, женщина выглядит уставшей.

Была одета в черную шапку, коричневую куртку, синие джинсы и черные сапоги.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, либо видел ее, просят сообщить по телефонам: 112 или на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, звонок по РФ бесплатный).

Читайте также:

В Москве пропал фотограф из Барнаула

Он должен был вернуться на Алтай, но перестал выходить на связь (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алтайском крае продают дом, в котором можно рыбачить прямо с крыльца
Жители Алтая выпили треть среднегодового объема шампанского за Новый год
В Барнауле со 2 января ищут женщину
МЧС просит не выезжать рыбаков на лед
Алтайских чиновников заставили зарегистрироваться в Инстаграме
В Барнауле задержали двух «кладменов»
С улиц Барнаула вывозят снег
В Бийске мужчина украл норковую шубу
В Барнауле начали принимать новогодние елки на утилизацию
Жителей Алтайского края зовут на новогодних каникулах в тур по Тавдинским пещерам
В Барнауле прошел турнир по FIFA-20
40 человек из Бийска застряли на трассе в сломанном автобусе
В Новоалтайске домушник украл ноутбук и банковскую карту
Мужчина спалил «Лэнд Крузер» соседа из-за ссоры
Алейские полицейские поймали юного винолюба-грабителя
Старый мост в Барнауле закрыли на ремонт на два года
В Барнауле столкнулись автобус и легковой автомобиль
«АлтайБаскет» проведет первую игру в году в Новосибирске
На неделе жители Алтайского края увидят самое глубокое лунное затмение года
Алтайский атлет Сергей Шубенков спас снеговика от «теракта» в лесу
Известные футболисты Алтайского края встретятся с фанатами на турнире
В Алтайском селе неутепленная теплотрасса возмутила гостей региона
За три года жительницы Барнаула смогли «отмыть» больше 2 млрд рублей
В Барнауле проходит традиционный фестиваль бардовской песни
В Барнауле пьяный мужчина пырнул ножом посетителя магазина