МЧС просит не выезжать рыбаков на лед

7 Янв. 2020 2020-01-07T12:56:46+03:00

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Из-за отсутствия сильных морозов лед на водоемах недостаточной толщины. В связи см этим рыбаков призывают не выезжать на лед на автомобилях, а также не допускать большого скопления людей.

В этом году не открылись даже традиционные ледовые переправы. На сегодняшний день действует лишь одна ледовая дорога в Каменском районе.

В минувшие сутки межведомственными рабочими группами и подразделениями ГИМС было проведено 11 плановых рейдов в городах Славгороде, Барнауле, Змеиногорске, Бийске, в Калманском, Быстроистокском, Алтайском, Рубцовском, Усть-Пристанском, Каменском и Шелаболихинском районах.

- Представители инспекции провели беседы с любителями подлёдного лова, напомнили о правилах безопасного поведения, раздали памятки, посвящённые данной тематике, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU