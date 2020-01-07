2020-01-07T12:56:46+03:00
Общество

МЧС просит не выезжать рыбаков на лед

Он тонкий, есть риск утонуть
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Из-за отсутствия сильных морозов лед на водоемах недостаточной толщины. В связи см этим рыбаков призывают не выезжать на лед на автомобилях, а также не допускать большого скопления людей.

В этом году не открылись даже традиционные ледовые переправы. На сегодняшний день действует лишь одна ледовая дорога в Каменском районе.

В минувшие сутки межведомственными рабочими группами и подразделениями ГИМС было проведено 11 плановых рейдов в городах Славгороде, Барнауле, Змеиногорске, Бийске, в Калманском, Быстроистокском, Алтайском, Рубцовском, Усть-Пристанском, Каменском и Шелаболихинском районах.

- Представители инспекции провели беседы с любителями подлёдного лова, напомнили о правилах безопасного поведения, раздали памятки, посвящённые данной тематике, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС просит не выезжать рыбаков на лед
Алтайских чиновников заставили зарегистрироваться в Инстаграме
В Барнауле задержали двух «кладменов»
С улиц Барнаула вывозят снег
В Бийске мужчина украл норковую шубу
В Барнауле начали принимать новогодние елки на утилизацию
Жителей Алтайского края зовут на новогодних каникулах в тур по Тавдинским пещерам
В Барнауле прошел турнир по FIFA-20
40 человек из Бийска застряли на трассе в сломанном автобусе
В Новоалтайске домушник украл ноутбук и банковскую карту
Мужчина спалил «Лэнд Крузер» соседа из-за ссоры
Алейские полицейские поймали юного винолюба-грабителя
Старый мост в Барнауле закрыли на ремонт на два года
В Барнауле столкнулись автобус и легковой автомобиль
«АлтайБаскет» проведет первую игру в году в Новосибирске
На неделе жители Алтайского края увидят самое глубокое лунное затмение года
Алтайский атлет Сергей Шубенков спас снеговика от «теракта» в лесу
Известные футболисты Алтайского края встретятся с фанатами на турнире
В Алтайском селе неутепленная теплотрасса возмутила гостей региона
За три года жительницы Барнаула смогли «отмыть» больше 2 млрд рублей
В Барнауле проходит традиционный фестиваль бардовской песни
В Барнауле пьяный мужчина пырнул ножом посетителя магазина