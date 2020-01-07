Алтайских чиновников заставили зарегистрироваться в Инстаграме

7 Янв. 2020 2020-01-07T12:09:50+03:00

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Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин заставил чиновников зарегистрироваться в Инстаграме и других соцсетях. Об этом он сообщил на своей страние.

- Новогодние праздники в самом разгаре, но и рабочие вопросы под контролем. Как вы помните, одним из последних поручений в старом году моим заместителям, министрам, председателям комитетов и главам города и районов было завести аккаунты в соцсетях, - написал Хороходин, отметив под публикацией упомянутых чиновников.

По его словам, в социальных сетях от жителей поступает очень много обращений, которые касаются самых разных тем – от уборки снега до вопросов образования и здравоохранения. Будет правильно, если у жителей появится возможность получать ответы на вопросы непосредственно от руководителей.

Сами жители по-разному оценили инициативу. Одни говорят, что идея хорошая, другие – что толку от нее никакого не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU