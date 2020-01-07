В Барнауле задержали двух «кладменов»

7 Янв. 2020 2020-01-07T11:21:33+03:00

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В Барнауле задержали двух распространителей наркотиков. 18-летний «кладмен» и его 30-летняя напарница успешно действовали с сентября прошлого года. Задержать их удалось лишь под новый год.

Об этом пишет «Unusual Crimes Barnaul». По данным паблика, при себе у закладчиков обнаружили и изъяли более 100 грамм наркотиков

- Это достаточно серьёзный вес, чтобы уехать на «курорты Рубчика» лет так на семь или восемь. Ну, а после обыска в съемной квартире нашлось ещё 50 грамм, - пишет паблик.

Также выяснилось, что 30-летняя женщина, имея приличный опыт в распространении наркотиков, сумела не только дослужиться до оптовика и подтянуть за собой своего малолетнего знакомого, но и выкупить права на открытие интернет-магазина наркотиков. Почти наркофраншиза.

Теперь оба обживают уютные номера местного СИЗО за сбыт по 228 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU