2020-01-07T09:09:29+03:00
Общество

В Бийске мужчина украл норковую шубу

Его задержали по горячим следам
Иван ОЛЕКСЮК
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Полицейские, задержавшие жулика.Полицейские, задержавшие жулика.Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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В Бийске задержали похитителя норковой шубы. 29-летний мужчина в торговом центре открыто похитил у одной из продавщиц шубу стоимостью 50 тысяч рублей. Совершив преступление, злоумышленник с похищенным скрылся.

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, все произошло 2 января. Сообщение об открытом хищении поступило около 17.00 в дежурную МУ МВД России "Бийское".

- На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД, который находился в непосредственной близости к месту совершения преступления, - сообщает главк.

Сотрудники экипажа ГИБДД в составе лейтенантов полиции Дениса Моткина и Кирилла Андреева задержали злоумышленника. Похищенную шубу сотрудники полиции изъяли и передали законной владелице. На жулика завели уголовное дело по стать 161 УК РФ (Грабеж). Его могут лишить свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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