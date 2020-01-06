2020-01-06T13:14:18+03:00
Общество

Жителей Алтайского края зовут на новогодних каникулах в тур по Тавдинским пещерам

Там можно будет осмотреть стоянки древнего человека
Иван ОЛЕКСЮК
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Жителей и гостей Алтайского края зовут посетить Тавдинские пещеры. Находятся они в Тавдинском карстовом массиве, протяженность которого составляет около 5 км. Входы в пещеры расположены в отвесных утесах. Внутри пещеры освещаются электричеством.

Утренние экскурсии проводятся на новогодних праздниках. Программа доступна отдыхающим на турбазах вокруг озера Ая и на туркомплексе «Бирюзовая Катунь». Организаторы экскурсий забирают туристов из мест проживания и возвращают обратно.

- Все желающие смогут осмотреть стоянки древнего человека. Затем туристов ждут на пасеке «Медовый рай», их угостят горным медом и бальзамами, чаем на травах и медовухой. Эксперты расскажут о пчелах и целебных свойствах пчелопродукции, - сообщают в Алтайтурцентре.

Трехчасовая экскурсия начинается в 10 часов. Бронирование мест открыто на 7 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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